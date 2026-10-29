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Общество

Около 70 новых медицинских объектов построят в Казахстане: что известно

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:25 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказала, как изменится медицинская инфраструктура Казахстана и что появится в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что по поручению главы государства ведомство приступило к анализу потребности регионов в новых медицинских учреждениях с учетом численности населения, демографической ситуации и эффективности их работы. По итогам анализа в Казахстане планируют построить около 70 новых объектов здравоохранения.

"В целях охраны здоровья матери и ребенка и повышения качества родовспомогательной службы – 8 современных перинатальных центров на 1 700 коек в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Каскелене, Кызылорде, Уральске. Для расширения медицинской помощи детям и повышения доступности специализированной высокотехнологичной медицинской помощи – 7 многопрофильных детских больниц общей мощностью 1 550 коек в городах Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте, Каскелене, Семее, Актау. Центр детской неотложной помощи на 200 коек и Детский хирургический центр на 350 коек в Астане; 5 новых типовых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации в городах Алматы, Актау, Атырау, Кызылорде, Семее общей мощностью 750 коек", – озвучила Акмарал Альназарова.

Она также сообщила, что в Казахстане планируют построить восемь крупных медицинских объектов. В их числе многопрофильные больницы на 300 коек в Усть-Каменогорске, области Абай и Туркестанской области, а также инфекционная больница на 325 коек в Жамбылской области. Кроме того, предусмотрено строительство поликлиник и специализированных медицинских корпусов.

"Кроме того, будут построены 25 амбулаторно-поликлинических объектов, районные больницы, объекты скорой медицинской помощи, центры крови и другие специализированные учреждения. В результате планируется создание и обновление медицинской инфраструктуры площадью около 1,8 млн кв. м, увеличение и модернизация коечного фонда стационаров на 9,2 тыс. коек, а также увеличение мощности амбулаторной помощи более чем на 5,3 тыс. посещений в смену", – продолжила она.

Днем ранее, 28 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана заявил о необходимости пересмотреть национальные планы и стратегии.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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