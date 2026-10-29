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Общество

Бектенов дал месяц на разработку подходов по введению "налога для богатых"

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства поручил разработать точечные поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, Министерству национальной экономики поручено доработать пакет точечных поправок и оперативно согласовать их с госорганами.

"Отдельный вопрос – налогообложение обладателей крупных состояний. Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан. Наряду с этим Министерству финансов – принять меры по повышению собираемости налогов на местах, обеспечить снижение уровня теневой экономики, а также завершить тотальную цифровизацию налогового и таможенного администрирования, в том числе с применением инструментов искусственного интеллекта", – поручил Олжас Бектенов.

Он также напомнил, что главой государства отмечена важность повышения эффективности работы государственного аппарата в эпоху цифровой трансформации.

В связи с этим Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными государственными органами в месячный срок поручено разработать и внести проект комплексного плана реформирования системы государственного управления.

Ранее мы писали, что Кабмин внесет предложения в части введения моратория на проверки бизнеса в ближайшие две недели.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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