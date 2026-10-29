Неоднократно получал замечания – Бектенов назвал причины увольнения экс-главы "Самрук-Энерго"

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства подчеркнул важность энергетических проектов для страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил о словах главы государства, который отметил, что реализация проектов энергостанций в городах Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе напрямую влияет на обеспечение энергетической безопасности страны.

"За недостаточный контроль за соблюдением установленных сроков строительства и ввода новых мощностей вчера было принято решение об освобождении от занимаемой должности председателя правления АО "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова. Ему неоднократно делали замечания, однако он не сделал должных выводов. Поэтому вчера со стороны президента прозвучала жесткая критика, после чего было принято соответствующее решение", – сказал Бектенов.

В связи с этим Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено принять меры по реализации вышеуказанных проектов, а также недопущению таких инцидентов впредь.

"Также Министерству энергетики совместно с Фондом "Самрук-Казына" до конца текущего года обеспечить актуализацию единого энергетического баланса страны до 2035 года с учетом применения технологий "чистого" угля, развития ВИЭ, и начала строительства в следующем году АЭС "Балхаш". Для обеспечения сырьем новых атомных энергостанций Фонду "Самрук-Казына" совместно с Агентством по атомной энергетике создать государственный стратегический резерв урана", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш".