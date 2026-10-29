#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
Общество

Неоднократно получал замечания – Бектенов назвал причины увольнения экс-главы "Самрук-Энерго"

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:22 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства подчеркнул важность энергетических проектов для страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил о словах главы государства, который отметил, что реализация проектов энергостанций в городах Туркестане, Кызылорде, Алматы и Экибастузе напрямую влияет на обеспечение энергетической безопасности страны.

"За недостаточный контроль за соблюдением установленных сроков строительства и ввода новых мощностей вчера было принято решение об освобождении от занимаемой должности председателя правления АО "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова. Ему неоднократно делали замечания, однако он не сделал должных выводов. Поэтому вчера со стороны президента прозвучала жесткая критика, после чего было принято соответствующее решение", – сказал Бектенов.

В связи с этим Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено принять меры по реализации вышеуказанных проектов, а также недопущению таких инцидентов впредь.

"Также Министерству энергетики совместно с Фондом "Самрук-Казына" до конца текущего года обеспечить актуализацию единого энергетического баланса страны до 2035 года с учетом применения технологий "чистого" угля, развития ВИЭ, и начала строительства в следующем году АЭС "Балхаш". Для обеспечения сырьем новых атомных энергостанций Фонду "Самрук-Казына" совместно с Агентством по атомной энергетике создать государственный стратегический резерв урана", – добавил премьер.

Ранее мы писали, что глава государства в своем Послании народу Казахстана поручил уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге
11:46, Сегодня
Олжас Бектенов дал поручение по увеличению МЗП
Олжас Бектенов
11:11, 28 июля 2026
"Все виноваты, кроме вас": Бектенов сделал замечание Султангазиеву
Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа
11:22, 07 июля 2026
Установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов поручил Бектенов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
12:05, Сегодня
Молодая борчиха из Японии не позволила Лауре Алмаганбетовой победить себя на ЧМ в Астане
Ризабек Айтмухан
11:59, Сегодня
Появилось видео поражения Ризабека Айтмухана от Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира
Стадион Кажымукана в матче КПЛ
11:47, Сегодня
"Ордабасы" установил рекорд по посещаемости в КПЛ-2026
Жания Бекмухамбетова
11:26, Сегодня
Объявлен состав молодёжной сборной Казахстана по настольному теннису на турнир в Венгрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: