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Общество

Установлен дедлайн завершения тарифной реформы в сфере потребления питьевой воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:37 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства поручил усилить работу по сокращению потерь воды и расширению применения водосберегающих технологий, передает корреспондент Zakon.kz.

Особое внимание, по словам главы правительства, надо уделить соблюдению водохозяйственных балансов при планировании посевных площадей.

"До 15 декабря необходимо обеспечить полноценное функционирование Национальной информационной системы водных ресурсов с элементами искусственного интеллекта. Министерству национальной экономики совместно с Министерством водных ресурсов обеспечить завершение до января 2027 года тарифной реформы в сфере потребления питьевой воды", – заявил Олжас Бектенов.

При этом, как отметил премьер, необходимо сформировать экономические стимулы для бережного использования воды и внедрения водосберегающих технологий.

"Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством водных ресурсов и акиматами регионов выработать механизмы по экономии питьевой воды для объектов с большим водопотреблением, обеспечивающие их переход на техническое, оборотное и повторное водоснабжение", – добавил глава Кабмина.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют экономить до 260 млн кубометров воды в год.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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