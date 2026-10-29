Как расширят возможности заработка через интернет для сельчан

Вице-премьер – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 29 октября 2026 года рассказал, сколько казахстанцев уже могут зарабатывать через цифровые платформы и как эти возможности будут расширены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев заявил, что более 20 цифровых платформ уже дают возможность заработка для свыше 500 тысяч казахстанцев.

"Следующий шаг – сделать эти возможности доступными для жителей сел. Для этого последовательно развивается инфраструктура связи. Параллельно работа будет сосредоточена на следующих направлениях. Первое: подключение сельских предпринимателей к действующим маркетплейсам для расширения рынков сбыта продукции. Второе: развитие сети пунктов приема и выдачи заказов, организация доставки, в том числе в отдаленные населенные пункты. Третье: обучение населения электронной коммерции, работе с цифровыми платформами и инструментами искусственного интеллекта", – сказал он.

По его словам, планируется реализовать пилотные проекты, и это позволит создать дополнительные возможности для предпринимательства, занятости и роста доходов населения в регионах.

28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана рассказал, как смартфоны могут стать инструментом заработка для граждан и какие изменения для этого подготовит правительство.