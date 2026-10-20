На каких животных можно охотиться в Казахстане
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Министр экологии и природных ресурсов приказом от 25 сентября 2026 года утвердил Перечень лимитируемых и нелимитируемых видов животных, являющихся объектами охоты, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечне 44 вида животных.
К лимитируемым видам животных, являющихся объектами охоты, отнесены:
Млекопитающие:
- Волк (Canis lupus)
- Бурый медведь (Ursus arctos), кроме тянь-шанского
- Соболь (Martes zibellina)
- Росомаха (Gulo gulo)
- Барсук (Meles meles)
- Выдра (Lutra lutra), кроме среднеазиатской
- Рысь (Lynx lynx), кроме туркестанской
- Кабан (Sus scrofa)
- Кабарга (Moschus moschiferus)
- Марал, асканийский олень (Cervus elaphus)
- Сибирская косуля (Capreolus pygargus)
- Лось (Alces alces)
- Сайгак (Saiga tatarica)
- Сибирский горный козел (Capra sibirica)
- Речной бобр (Castor fiber).
Птицы:
- Глухарь (Tetrao urogallus)
- Гималайский улар (Tetraogallus himalayensis).
Нелимитируемые виды животных, являющиеся объектами охоты
Млекопитающие:
- Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)
- Корсак (Vulpes corsac)
- Лисица (Vulpes vulpes)
- Енот-полоскун (Procyon lotor)
- Солонгой (Mustela altaica)
- Ласка (Mustela nivalis)
- Горностай (Mustela erminea)
- Колонок (Mustela sibirica)
- Степной хорь (Mustela eversmanni)
- Американская норка (Mustela vison)
- Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris)
- Желтый суслик (Spermophilus fulvus)
- Байбак или степной сурок (Marmota bobac), серый или алтайско-тяньшанский сурок (Marmota baibacina), длиннохвостый или красный сурок (Marmota caudata)
- Ондатра или мускусная крыса (Ondatra zibethicus)
- Заяц-русак (Lepus europaeus), беляк (Lepus timidus), толай или заяц-песчаник (Lepus tolai).
Птицы:
- Краснозобая гагара (Gavia stellata), чернозобая гагара (Gavia arctica)
- Черная казарка (Branta bernicla), серый гусь (Anser anser), белолобый гусь (Anser albifrons), гуменник (Anser fabalis)
- Огарь (Tadorna ferruginea), пеганка (Tadorna tadorna), кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas crecca), серая утка (Anas strepera), свиязь (Anas penelope), шилохвость (Anas acuta), чирок-трескунок (Anas querquedula), широконоска (Anas clypeata), красноносый нырок (Netta rufina), голубая или красноголовая чернеть (Aythya ferina), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), морская чернеть (Aythya marila), морянка (Clangula hyemalis), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), гага-гребенушка (Somateria spectabilis), синьга (Melanitta nigra), луток (Mergellus albellus), длинноносый крохаль (Mergus serrator), большой крохаль (Mergus merganser), клоктун (Anas formosa)
- Белая куропатка (Lagopus lagopus), тундряная куропатка (Lagopus mutus), пустынная куропатка (Ammoperdix griseogularis), серая куропатка (Perdix perdix), бородатая куропатка (Perdix dauurica)
- Тетерев (Lyrurus tetrix)
- Рябчик (Tetrastes bonasia)
- Кеклик (Alectoris chukar)
- Перепел (Coturnix coturnix)
- Фазан (Phasianus colchicus)
- Лысуха (Fulica atra)
- Чибис (Vanellus vanellus), турухтан (Phylomachus pugnax), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), бекас (Gallinago gallinago), лесной дупель (Gallinago megala), азиатский бекас (Gallinago stenura), горный дупель или бекас-отшельник (Gallinago solitaria), дупель (Gallinago media), вальдшнеп (Scolopax rusticola), большой кроншнеп (Numenius arquata), средний кроншнеп (Numenius phaeopus), большой веретенник (Limosa limosa), малый веретенник (Limosa lapponica)
- Вяхирь (Columba palumbus), клинтух (Columba oenas), сизый голубь (Columba livia), скалистый голубь (Columba rupestris), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), большая горлица (Streptopelia orientalis).
Приказ вводится в действие с 16 февраля 2027 года.
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