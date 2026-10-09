Уникальные кадры с редкими птицами на фоне бескрайних озер сняли в Казахстане

Сегодня, 9 октября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана показали видео с краснокнижными фламинго в Иргиз-Тургае, сообщает Zakon.kz.

Уникальные кадры были сделаны в Государственном природном резервате "Иргиз-Тургай".

"Во время полевых наблюдений на системе озер специалисты запечатлели группу фламинго (Phoenicopterus roseus), занесенных в Красную книгу. Наблюдения проводились в рамках рабочей поездки специалистов Государственного природного резервата "Бокейорда" в резерват "Иргиз-Тургай" с целью обмена опытом", – рассказали в комитете.

Специалисты отметили, что озерная система резервата "Иргиз-Тургай" является важным природным местообитанием фламинго и других водных и околоводных птиц.

"Стая фламинго на фоне бескрайней водной глади – по-настоящему завораживающее зрелище, раскрывающее удивительную красоту природы Иргиз-Тургая", – добавили в комитете.

Фламинго – одни из самых изящных и необычных представителей пернатого мира. Эти птицы предпочитают мелководные водоемы, где находят пищу, а в определенные сезоны собираются в многочисленные группы.

Материал по теме Особенная встреча произошла на побережье Каспия с уникальным обитателем моря

8 октября 2026 года стало известно, что редкий для региона хищник впервые попал в объектив фотоловушки в Баянауле.