10 новых видов растений обнаружили в Каратауском заповеднике: четыре из них – эндемики

Сегодня, 7 октября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились хорошей новостью касательно Каратауского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

Речь – о пополнении флоры заповедника Туркестанской области новыми видами растений.

"В результате научных исследований, проведенных на территории Каратауского государственного природного заповедника, выявлен важный факт: здесь зарегистрированы 10 новых для флоры заповедника видов растений. В ходе камеральной обработки гербарных материалов, собранных научными сотрудниками, было подтверждено, что эти виды ранее на территории заповедника не отмечались", – заявили в пресс-службе комитета в среду.

Это, как отметили специалисты, важный научный результат, который свидетельствует о системной и результативной исследовательской работе.

"Особое внимание заслуживает то, что 4 из новых видов являются эндемиками – редкими растениями, характерными только для определенной территории". Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

10 новых видов растений Каратау:

эндемики :

Кермек узколистный;

Кузиния паутинистая;

Трихантемис каратавский;

Зайцегуб тяньшанский;

другие новые виды:

Лютик едкий;

Лен Ольги;

Соссюрея изящная;

Калина обыкновенная;

Цинанхум сибирский;

Карелиния каспийская.

Подобные открытия, по мнению специалистов, показывают, что растительный мир Каратау по-прежнему хранит немало научных тайн, а проведение дальнейших исследований остается особенно актуальным.

"Каждый новый вид – это еще одна грань уникальной природы. А каждое научное открытие – важный шаг к более глубокому изучению и сохранению природного наследия Каратау". Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

6 октября 2026 года в комитете рассказали об особенной встрече, которая произошла на побережье Каспия с уникальным обитателем моря.