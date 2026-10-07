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События

10 новых видов растений обнаружили в Каратауском заповеднике: четыре из них – эндемики

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 13:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 7 октября 2026 года, в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились хорошей новостью касательно Каратауского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

Речь – о пополнении флоры заповедника Туркестанской области новыми видами растений.

"В результате научных исследований, проведенных на территории Каратауского государственного природного заповедника, выявлен важный факт: здесь зарегистрированы 10 новых для флоры заповедника видов растений. В ходе камеральной обработки гербарных материалов, собранных научными сотрудниками, было подтверждено, что эти виды ранее на территории заповедника не отмечались", – заявили в пресс-службе комитета в среду.

Это, как отметили специалисты, важный научный результат, который свидетельствует о системной и результативной исследовательской работе.

"Особое внимание заслуживает то, что 4 из новых видов являются эндемиками – редкими растениями, характерными только для определенной территории".Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

10 новых видов растений Каратау:

эндемики:

  • Кермек узколистный;
  • Кузиния паутинистая;
  • Трихантемис каратавский;
  • Зайцегуб тяньшанский;

другие новые виды:

  • Лютик едкий;
  • Лен Ольги;
  • Соссюрея изящная;
  • Калина обыкновенная;
  • Цинанхум сибирский;
  • Карелиния каспийская.

Подобные открытия, по мнению специалистов, показывают, что растительный мир Каратау по-прежнему хранит немало научных тайн, а проведение дальнейших исследований остается особенно актуальным.

"Каждый новый вид – это еще одна грань уникальной природы. А каждое научное открытие – важный шаг к более глубокому изучению и сохранению природного наследия Каратау".Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

6 октября 2026 года в комитете рассказали об особенной встрече, которая произошла на побережье Каспия с уникальным обитателем моря.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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