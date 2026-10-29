"Оставляла только головы": загадочный хищник несколько месяцев охотился на кур в Казахстане

Дикий хищник несколько месяцев держал в страхе частное подворье в селе Петропавловка Актюбинской области, уничтожая домашнюю птицу. Застать ночного виновника пропажи кур с поличным хозяину сарая удалось лишь вечером 28 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Диапазон", по словам местного жителя Николая Поддубного, таинственные пропажи кур начались еще в середине июня. Неизвестный зверь приходил глубокой ночью, устраивал разгром в курятнике и выбивал окна, из-за чего сельчанин грешил на бродячих собак или хорька.

Однако накануне вечером, зайдя в сарай пораньше, мужчина застал на месте преступления настоящую рысь, которая успела растерзать сразу пять птиц.

"Пока за телефоном ходил, она следующую уже поймала. От пяти кур оставила только задки. Я эту рысь еще минут 15 выгонял из сарая, не мог выгнать. До этого она кур гоняла по сараю, они окна выбивали, но кто это был, я не мог понять. Началось все с 19 июня. Происходил "кипиш" примерно в 4 ночи. Утром выходишь – куры сидят на улице, окна разбиты. А неделю назад "охотник" появился снова, от курицы он оставил только голову и шею. Вчера я решил пораньше закрыть сарай, и застал его. Оказалось, это рысь. Только кисточек у нее не было..." – делится своей историей Николай.

Как объяснили в Институте зоологии РК, появление рысей в северных и западных регионах Казахстана – не редкость, однако встретить их удается нечасто из-за скрытного образа жизни. Эксперты отметили, что на видео попала молодая особь, у которой еще не сформировались характерные кисточки на ушах.

Обычно молодые хищники выходят к людям и поселковым свалкам от голода, когда только начинают самостоятельную жизнь.

"На видео явно молодое животное. У них не бывает кисточек. Молодые ходят с мамкой и обучаются очень долго. Когда мамка их выгоняет, они погибают или учатся охотиться сами. В поселок они заходят в поисках пищи, там бывает еда на помойках, бегают маленькие кошки, люди держат кроликов и кур. Рысей мы не видим, потому что они ведут очень скрытный образ жизни, как все кошачьи. В отличие от псовых – волков, лисиц, корсаков, они плохо оставляют отпечатки, у них когти втяжные, вес распределяется иначе, и по следам сложно понять, что прошла рысь. Охоты на нее почти нет. Водятся рыси в пещерах (ими и отличаются окрестности Петропавловки. – Прим. ред.), в выворотнях, т. е. под повалившимися деревьями. Рыси привязаны к объектам своей охоты, обитают там, где есть утки, голуби, фазаны", – говорит Константин Плахов, завлабораторией биоценологии и охотоведения Института.

Зоологи предупреждают: уничтожать или ловить рысь капканами категорически запрещено – за самовольную добычу дикого животного грозит крупный штраф или даже уголовная ответственность.

Если хищник наносит ущерб хозяйству, сельчанам необходимо зафиксировать факт нападения вместе с участковым, ветеринаром и представителем акимата, после чего обратиться в территориальную инспекцию за официальным разрешением на отлов.

Для защиты птичников специалистами рекомендуется устанавливать прочные сетки и наглухо закрывать двери и окна сараев.

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