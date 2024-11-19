Пожарные в Актюбинской области спасли дом и магазин от огня
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области в частном подворье загорелись гараж, баня и летняя кухня на общей площади 240 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Во время пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля, находящиеся в гараже.
Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось спасти от огня близрасположенные жилой дом и строительный магазин, принадлежащий хозяину дома.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее взрыв в здании бывшей мечети произошел в селе Сабынды Акмолинской области.
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