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Пожарные в Актюбинской области спасли дом и магазин от огня

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 05:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области в частном подворье загорелись гараж, баня и летняя кухня на общей площади 240 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Во время пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля, находящиеся в гараже.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось спасти от огня близрасположенные жилой дом и строительный магазин, принадлежащий хозяину дома.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 05:26

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее взрыв в здании бывшей мечети произошел в селе Сабынды Акмолинской области.

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