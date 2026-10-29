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Общество

Казахстанец превратил жизнь родной матери в кошмар и лишился свободы

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 00:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За регулярные визиты к матери в пьяном виде жителя Уральска отправили под арест на 20 суток. Об этом 29 октября 2026 года рассказали в Западно-Казахстанском областном суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", полиция запретила мужчине приближаться к своей матери, чтобы обезопасить ее.

Однако он дважды приходил к ней домой пьяным, стучал в дверь и требовал, чтобы она его впустила. При этом он игнорировал предупреждения.

"В суде мужчина признал вину и объяснил, что был пьян. Его слова подтвердили показания матери и другие материалы дела", – говорится в сообщении.

В итоге суд назначил ему 20 суток административного ареста.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что американку обвинили в убийстве двоих сыновей.

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