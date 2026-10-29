Музыка тюркского мира и выступление Димаша: Токаев посетил праздничный концерт
Фото: akorda.kz
Президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира. Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
В программу мероприятия вошли избранные произведения стран – участниц ОТГ в исполнении ансамбля "Тюркский мир" и президентского симфонического оркестра Турецкой Республики.
Высоким гостям были продемонстрированы традиционные танцы тюркских государств.
"Также на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген", – сообщили в пресс-службе президента РК.
Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств.
После Токаеву и лидерам тюркских стран показали сакского охотника и древние памятники.
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