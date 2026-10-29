Музыка тюркского мира и выступление Димаша: Токаев посетил праздничный концерт

Президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира. Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В программу мероприятия вошли избранные произведения стран – участниц ОТГ в исполнении ансамбля "Тюркский мир" и президентского симфонического оркестра Турецкой Республики.

Высоким гостям были продемонстрированы традиционные танцы тюркских государств.

"Также на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген", – сообщили в пресс-службе президента РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств.

После Токаеву и лидерам тюркских стран показали сакского охотника и древние памятники.