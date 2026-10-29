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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Политика

Музыка тюркского мира и выступление Димаша: Токаев посетил праздничный концерт

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 00:45 Фото: akorda.kz
Президенты Организации тюркских государств посетили концерт мастеров искусств тюркского мира. Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В программу мероприятия вошли избранные произведения стран – участниц ОТГ в исполнении ансамбля "Тюркский мир" и президентского симфонического оркестра Турецкой Республики.

Высоким гостям были продемонстрированы традиционные танцы тюркских государств.

"Также на концерте выступили известный турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген", – сообщили в пресс-службе президента РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств.

После Токаеву и лидерам тюркских стран показали сакского охотника и древние памятники.

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