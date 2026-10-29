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Общество

Миллиардные нарушения вскрылись в сфере недропользования в Казахстане

Фото: primeminister.kz, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 00:56 Фото: primeminister.kz
Природоохранная прокуратура Актюбинской области выявила нарушения налогового законодательства в сфере недропользования. Ущерб государству превысил 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа. По их данным, в 2022–2025 годах налоговые обязательства по пользованию участками недр в рамках 127 контрактов были исполнены не в полном объеме.

В результате принятых мер уже возмещено более 600 млн тенге.

"Кроме того, 29 компаний добровольно представили дополнительные налоговые декларации на общую сумму 250 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.

Работа по обеспечению полного исполнения оставшихся налоговых обязательств продолжается.

Кроме того, по итогам прокурорской проверки трех сотрудников налоговой службы привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Ранее в Актобе прокуратура в ходе проверки сферы государственных закупок пресекла масштабные нарушения, причинившие крупный ущерб государственным интересам.

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Канат Болысбек
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