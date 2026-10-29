"Дешевые квартиры" и 155 млн тенге ущерба: мошенница из Instagram обманула казахстанцев

Жительницу Астаны осудили за мошенничество на сумму более 155 млн тенге. Женщина обещала инвесторам прибыль от перепродажи квартир в Алматы, но в итоге оставила 19 человек с непогашенными кредитами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в межрайонном суде по уголовным делам столицы, преступная схема действовала с мая 2025 года по январь 2026 года. Женщина публиковала в Instagram заманчивые предложения о приобретении недвижимости по заниженным ценам с последующей перепродажей.

Доверчивым инвесторам обещали ежемесячные бонусы в размере 5-10% и погашение оформленных ими товарных кредитов.

"Первоначально выплаты производились за счет денежных средств, поступавших от других потерпевших. Впоследствии выплаты прекратились, обязательства перед инвесторами исполнены не были. Общий ущерб составил более 155 млн тенге", – говорится в сообщении суда.

В суде подсудимая признала вину лишь частично, заявив, что действительно планировала заниматься бизнесом, но не смогла справиться с обязательствами. Однако потерпевшие настаивали на строгом наказании и возмещении ущерба. Прокурор просил приговорить ее к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у женщины четверых малолетних детей. Отягчающих факторов выявлено не было, однако во внимание приняли масштаб ущерба и количество пострадавших.

В итоге женщине назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с учетом ранее вынесенного приговора в Актау. При этом на основании ч. 1 ст. 74 УК РК реальное отбывание наказания отсрочили на два года – до 20 октября 2028 года – из-за малолетних детей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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