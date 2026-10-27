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Происшествия

Казахстанец стал "богаче" на 3 млн тенге, но нажил себе проблемы с законом

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 01:10 Фото: pexels
Жителя Актобе подозревают в серии мошенничеств при изготовлении мебели на заказ. Об этом 27 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, мужчина под предлогом изготовления мебели завладел денежными средствами одного из заказчиков на сумму свыше 3 млн тенге.

В ходе расследования установлена его возможная причастность к 15 аналогичным эпизодам.

"В настоящее время по фактам мошенничества проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление возможных потерпевших", – отметили в полиции.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность при заказе мебели и других услуг.

"Перед заключением сделки рекомендуется проверять репутацию исполнителя, оформлять договор с указанием сроков, стоимости и условий выполнения работ, а также сохранять документы, подтверждающие передачу денежных средств", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенница продала чужую двухкомнатную квартиру за 6,2 млн тенге, пока законная хозяйка недвижимости отбывала наказание в исправительной колонии.

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Канат Болысбек
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