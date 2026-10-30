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Общество

Остановки исчезли, но появятся в других местах Алматы: что происходит возле вокзала Алматы-1

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:06 Фото: Zakon.kz
Жители Алматы возмутились демонтажем остановочных комплексов возле железнодорожного вокзала Алматы-1. В городском Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта отреагировали на недовольство горожан, сообщает Zakon.kz.

Специалисты в ответ на опубликованные видео в социальных сетях напомнили, что в настоящее время идет масштабная реконструкция одного из главных вокзалов города, включая прилегающую площадь.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:06
Масштабная реконструкция вокзала Алматы-1 близится к финалу: появились новые кадры

Всего, по данным Управления, инфраструктура включает 6 остановок. Три находятся непосредственно у здания вокзала, три – напротив.

"Демонтированы именно три устаревших павильона, расположенных на противоположной стороне. Они уже выработали свой ресурс и не соответствуют современным стандартам городской среды".Пресс-служба Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

В пресс-службе пообещали, что на их месте будут возведены новые, современные и комфортные остановки в рамках единой архитектурной концепции. Однако сроки завершения всех работ не назвали.

Примечательная деталь: демонтированные остановки будут использованы повторно на других участках города.

Действующее трехэтажное здание вокзала Алматы-1 было построено и введено в эксплуатацию в 1976 году (самая первая временная станция появилась здесь еще в 1929 году). Масштабные работы по модернизации здания начались в марте 2025 года. Ранее объект также проходил через капитальный ремонт в 2007 году.

То, как именно будет выглядеть вокзал после реконструкции, в пресс-службе Министерства транспорта демонстрировали еще 18 февраля 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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