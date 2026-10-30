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Общество

Проблемы с записью к врачам в Алматы: Минздрав выступил с требованием

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы усилят работу по обеспечению доступной записи к врачам и сокращению сроков ожидания медицинской помощи. Об этом 30 октября 2026 года заявили в Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения поручило медорганизациям устранить ограничения электронной записи, обеспечить актуальность графиков приема и повысить ответственность руководителей поликлиник за доступность услуг.

Вопрос рассмотрели на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения Алматы с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима города Дархана Сатыбалды.

"В отдельных организациях сохраняются ограничения самостоятельной записи к профильным специалистам и недостатки в формировании расписания врачей. Министерство здравоохранения поставило задачу обеспечить доступность записи и повысить эффективность работы медицинских организаций", – сообщили в министерстве.

Министр здравоохранения подчеркнула необходимость оценки работы руководителей медицинских организаций прежде всего по фактической доступности помощи для пациентов.

"Формальный подход к исполнению поручений недопустим. Министерство продолжит мониторинг их реализации. По всем выявленным нарушениям Комитетам поручено провести соответствующие контрольные мероприятия и принять меры в пределах компетенции. При отсутствии положительной динамики будут приниматься необходимые управленческие решения", – заявила министр.

Казахстанцам ранее рассказали, что не во всех случаях необходимо обращаться именно к врачу. В некоторых – достаточно приема медсестры.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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