Проблемы с записью к врачам в Алматы: Минздрав выступил с требованием

Фото: Zakon.kz

В Алматы усилят работу по обеспечению доступной записи к врачам и сокращению сроков ожидания медицинской помощи. Об этом 30 октября 2026 года заявили в Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения поручило медорганизациям устранить ограничения электронной записи, обеспечить актуальность графиков приема и повысить ответственность руководителей поликлиник за доступность услуг. Вопрос рассмотрели на заседании коллегии Управления общественного здравоохранения Алматы с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима города Дархана Сатыбалды. "В отдельных организациях сохраняются ограничения самостоятельной записи к профильным специалистам и недостатки в формировании расписания врачей. Министерство здравоохранения поставило задачу обеспечить доступность записи и повысить эффективность работы медицинских организаций", – сообщили в министерстве. Министр здравоохранения подчеркнула необходимость оценки работы руководителей медицинских организаций прежде всего по фактической доступности помощи для пациентов. "Формальный подход к исполнению поручений недопустим. Министерство продолжит мониторинг их реализации. По всем выявленным нарушениям Комитетам поручено провести соответствующие контрольные мероприятия и принять меры в пределах компетенции. При отсутствии положительной динамики будут приниматься необходимые управленческие решения", – заявила министр. Казахстанцам ранее рассказали, что не во всех случаях необходимо обращаться именно к врачу. В некоторых – достаточно приема медсестры.

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