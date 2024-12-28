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#Крушение самолета в Актау
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События

Крушение самолета в Актау: Минздрав Азербайджана поблагодарил врачей Мангистау

Минздрав Азербайджана поблагодарил врачей Казахстана за помощь пострадавшим в крушении самолета в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 18:54 Фото: п/с акимата Мангистауской области
Министерство здравоохранения Республики Азербайджан направило благодарственную телеграмму врачам Казахстана, оказавшим помощь гражданам, пострадавшим в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, Министерство здравоохранения РК выразило благодарность руководству Управления здравоохранения Мангистауской области, всем врачам, которые мобилизовались для спасения пострадавших и организации им помощи.

"Позвольте выразить искренние соболезнования семьям погибших казахстанцев, всем пострадавшим в результате трагического крушения пассажирского авиалайнера. Выражаем огромную благодарность службе скорой помощи, квалифицированным врачам и специалистам, которые оказали качественную помощь пациентам, доставленным в тяжелом состоянии во время аварии", – говорится в письме.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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