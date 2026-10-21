"10 млн или сожжем вместе с машиной": дикий случай произошел на рынке в Шымкенте

Испорченное мясо стало причиной жесткого вымогательства в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 21 октября 2026 года рассказали, что двое мужчин отобрали у предпринимателя ключи от грузового автомобиля и потребовали 10 млн тенге. В случае отказа они угрожали сжечь грузовик вместе с владельцем.

"По предварительным данным следствия, инцидент произошел на одном из городских рынков. В ходе перевозки мясной продукции товар испортился, после чего между сторонами возник спор о возмещении причиненного ущерба", – сообщили в ДП.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых с поличным при получении 5 млн тенге из требуемой суммы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

По факту самоуправства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По похожему случаю в Шымкенте вынесен приговор. Двое мужчин получили по 5 лет тюрьмы. Они отобрали у местного жителя автомобиль и требовали 10 млн тенге.