Казахстанец нашел "клад" на 4 млн тенге во время уборки улиц – ему грозит срок
Фото: ДП Карагандинской области
В Караганде убиравший улицы мужчина "прибрал" оставленные металлические изделия и теперь пойдет под суд, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.
"48-летний разнорабочий во время уборки территории присмотрел металлические емкости, трубы и листы. Из-за финансовых трудностей он решил их украсть и сдать на металлолом, нанеся компании ущерб почти на 4 миллиона тенге", – сообщили в ДП.
При этом, чтобы вывезти чужое имущество, он обманул водителя грузовика, заверив, что металл принадлежит ему.
Расследование этой кражи уже завершено и материалы готовят направить в суд.
Жители области Абай умудрились проникать в грузовые вагоны поездов, следующих через Казахстан в страны Западной Европы. За несколько заходов они украли технику на 633 млн тенге.
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