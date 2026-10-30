Казахстанец нашел "клад" на 4 млн тенге во время уборки улиц – ему грозит срок

В Караганде убиравший улицы мужчина "прибрал" оставленные металлические изделия и теперь пойдет под суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

"48-летний разнорабочий во время уборки территории присмотрел металлические емкости, трубы и листы. Из-за финансовых трудностей он решил их украсть и сдать на металлолом, нанеся компании ущерб почти на 4 миллиона тенге", – сообщили в ДП.

При этом, чтобы вывезти чужое имущество, он обманул водителя грузовика, заверив, что металл принадлежит ему.

Расследование этой кражи уже завершено и материалы готовят направить в суд.

Жители области Абай умудрились проникать в грузовые вагоны поездов, следующих через Казахстан в страны Западной Европы. За несколько заходов они украли технику на 633 млн тенге.