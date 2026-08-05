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События

Казахстанец простил напавшего на него и получил уголовное дело "в подарок"

зал суда, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
Необычное уголовное дело расследуют в Алматинской области: под суд пойдет мужчина, обидчика которого тоже осудили, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда города Алатау 5 августа 2026 года рассказали, что рассмотрели уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

При этом при рассмотрении дела в суде установили, что потерпевший и свидетель с целью увести подсудимого от ответственности изменили показания, данные первоначально во время досудебного расследования.

"По результатам рассмотрения дела судом вынесено частное постановление по факту наличия в действиях потерпевшего и свидетеля признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 420 Уголовного кодекса", – сообщили в суде.

В итоге отдел полиции города Алатау в отношении потерпевшего и свидетеля возбудил уголовное дело по факту заведомо ложных показаний – наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Частное постановление вступило в законную силу.

Ранее казахстанку отправили в тюрьму на 5 лет за аналогичное преступление: в суде она изменила показания по делу об изнасиловавшем ее мужчине.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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