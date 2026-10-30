Дохлые голуби, гниющий хлам и угрозы: жители Алматы объявили войну соседке

Жители пятиэтажки в центре Алматы пытаются добиться помощи из-за пожилой соседки, которая годами приносит в квартиру мусор с улицы. По словам жильцов, комнаты завалены гниющими отходами, в доме появились тараканы, а сама пенсионерка агрессивно реагирует на замечания, сообщает Zakon.kz.

Соседи рассказали КТК, что женщина собирает остатки еды, бутылки, пакеты и старые вещи. По их словам, мусор и нечистоты могут выбрасывать прямо из окна. Жильцы также рассказывают о конфликтах с хозяйкой квартиры.

"С ней невозможно договориться. Когда мы с ней разговаривали, она неоднократно на следующий день под дверь подбрасывала дохлых птиц, голубей, либо какие-то коробки с мусором", – рассказала местная жительница Татьяна Герасименко.

Опасения соседей связаны не только с антисанитарией, но и с возможной угрозой пожара. По словам жильцов, в квартире уже происходило возгорание, после которого помещение полностью выгорело.

"Пожар был, когда ее сын уснул. Вспыхнуло, как спичка. Все сгорело дотла. Люди жили в "Газелях", – рассказала Марина Копылова.

Жильцы обращались в полицию и акимат, однако решить проблему не удалось. Городские службы не могут попасть в квартиру без согласия собственницы. Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Гаухар Салимбаева советует соседям обратиться в суд с коллективным иском, указав на нарушение их прав и потребовав обязать владелицу самостоятельно вывезти мусор.

После обращения журналистов представители акимата направили к дому коммунальные службы. Рабочие убрали отходы под окном квартиры. Однако соседи опасаются, что это временная мера и вскоре мусор снова появится.

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