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Общество

Опоздал на работу – штраф 10 000 тенге: Минтруда напомнило казахстанцам об их правах

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 15:48 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Сегодня, 31 октября 2026 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, может ли работодатель штрафовать за опоздание или ошибку в работе, сообщает Zakon.kz.

Как следует из разъяснения ведомства:

"В соответствии с трудовым законодательством РК работодатель вправе требовать от работников соблюдения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и надлежащего исполнения должностных обязанностей. Однако устанавливать денежные штрафы за опоздания, ошибки в работе или другие дисциплинарные нарушения законодательством не предусмотрено".

Согласно ст. 64 Трудового кодекса РК, за совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе применить одну из следующих мер взыскания:

  • замечание;
  • выговор;
  • строгий выговор;
  • расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РК.
"Применение иных дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом и законами РК, не допускается", – заявили в пресс-службе МТСЗН РК.

К примеру, если работник опоздал на работу на 20 минут, работодатель не вправе самостоятельно назначить ему штраф в размере 10 000 тенге и удержать эту сумму из заработной платы. При наличии законных оснований он может применить одну из предусмотренных законодательством мер дисциплинарного взыскания, соблюдая установленную процедуру.

"При этом дисциплинарное взыскание не может применяться произвольно. До его применения работодатель обязан затребовать у работника письменное объяснение. При выборе меры взыскания должны учитываться характер и тяжесть совершенного проступка, а также обстоятельства, при которых он был допущен".Пресс-служба МТСЗН РК

Отдельно, как пояснили казахстанцам, следует разграничивать незаконные денежные штрафы и удержания из заработной платы, предусмотренные законодательством.

Так, ст. 115 Трудового кодекса РК устанавливает основания, по которым могут производиться удержания из заработной платы работника. В отдельных иных случаях такие удержания допускаются при наличии письменного согласия работника.

Таким образом, как подчеркнули в Минтруда, денежный штраф за нарушение трудовой дисциплины и законное удержание из заработной платы – разные понятия. Работодатель не вправе подменять предусмотренные законодательством дисциплинарные взыскания денежными штрафами.

"Соблюдение трудового законодательства является обязательным как для работодателей, так и для работников. При нарушении трудовой дисциплины работодатель должен руководствоваться исключительно предусмотренными законом мерами и соблюдать установленный порядок их применения", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

27 октября 2026 года казахстанцам напомнили про платформу, которая помогает выбрать профессию и спланировать карьеру.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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