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Общество

Казахстанцам напомнили про платформу, которая помогает выбрать профессию и спланировать карьеру

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 16:26 Фото: Zakon.kz
27 октября 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана напомнили о возможностях цифровой платформы "Мансап компасы", сообщает Zakon.kz.

Цифровая платформа помогает школьникам, их родителям и взрослым гражданам определиться с выбором профессии, узнать о востребованных специальностях и перспективах трудоустройства.

"По состоянию на 1 октября 2026 года профориентационное тестирование на платформе прошли 34 596 учащихся 7-11-х классов. По результатам тестирования школьники получили индивидуальные рекомендации, которые помогают определить наиболее подходящие направления будущей профессиональной деятельности".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, наибольшая активность отмечена в Кызылординской области, где тестирование прошли 22 602 учащихся. В Восточно-Казахстанской области возможностями сервиса воспользовались 3 497 школьников, в Жамбылской области – 2 675, в Астане – 2 456.

"Выбор профессии – важный шаг, от которого во многом зависит дальнейшее образование и профессиональное развитие человека. При этом необходимо учитывать не только личные интересы и способности, но и требования к будущей специальности, возможности обучения и ситуацию на рынке труда. Платформа "Мансап компасы" объединяет необходимую информацию в одном месте, позволяя пользователям познакомиться с различными профессиями, сравнить направления подготовки и принять более осознанное решение о профессиональном будущем".Пресс-служба МТСЗН РК

Одним из ключевых инструментов платформы, как уточнили в Минтруда, является профориентационное тестирование, которое помогает определить профессиональные интересы и склонности пользователя. По результатам тестирования формируются индивидуальные рекомендации по наиболее подходящим направлениям деятельности. Это позволяет школьникам лучше понять свои сильные стороны и определить, какие профессии могут соответствовать их интересам и способностям.

"Помимо тестирования, на платформе представлена информация о профессиях, необходимых навыках и возможностях получения образования. Пользователи могут изучать профессиональные направления с учетом отрасли, региона и уровня заработной платы, а также знакомиться с организациями образования, в которых можно освоить выбранную специальность. Особую пользу сервис может принести школьникам и их родителям. Совместное изучение профессий позволяет обсудить возможные варианты будущей карьеры, узнать, какие задачи выполняют специалисты, какие знания и навыки им необходимы и где можно получить соответствующее образование".Пресс-служба МТСЗН РК

При этом, как пояснили в ведомстве, результаты профориентационного тестирования носят рекомендательный характер. Окончательный выбор профессии важно делать с учетом личных интересов, способностей, образовательных возможностей и готовности к освоению необходимых навыков.

Отмечается, что платформа также доступна взрослым гражданам, которые планируют сменить сферу деятельности, освоить новую специальность или определить направления дальнейшего профессионального развития.

"Таким образом, "Мансап компасы" позволяет не только познакомиться с миром профессий, но и получить полезную информацию для планирования образовательной и карьерной траектории".Пресс-служба МТСЗН РК

Воспользоваться возможностями цифровой платформы "Мансап компасы" можно бесплатно по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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