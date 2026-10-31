Названы регионы Казахстана, на которые надвигаются заморозки до -8°С – прогноз погоды на 1 ноября 2026 года

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В Казахстане в предстоящее воскресенье, 1 ноября 2026 года, ожидаются заморозки до -8°С, сильный ветер и туман. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, заморозки -1...-8°С ожидаются в трех регионах страны: в Алматинской области,

в области Жетысу,

на севере Кызылординской области. "Обширный антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков практически на всей территории Казахстана. На юге, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на севере, юге, востоке ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Вместе с тем, по данным синоптиков, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской областей, на западе, севере, в центре, в предгорных районах Туркестанской области;

– в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской областей, на западе, севере, в центре, в предгорных районах Туркестанской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу. Материал по теме Жителей Алматы, Астаны и еще ряда городов предупредил "Казгидромет" Ранее синоптики предупредили, что в Астане, Алматы и Шымкенте будет от -3°С до +22°С. Подробнее о прогнозе погоды на 1, 2 и 3 ноября 2026 года – здесь.

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