Астану, Алматы и Шымкент ждут от -3°С до +22°С – прогноз погоды на 1, 2 и 3 ноября 2026 года
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В предстоящие воскресенье, понедельник и вторник в Астане, Алматы и Шымкенте будет от -3°С до +22°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 1, 2 и 3 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С.
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.
- 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
- 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
- 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
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