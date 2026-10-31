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Общество

Астану, Алматы и Шымкент ждут от -3°С до +22°С – прогноз погоды на 1, 2 и 3 ноября 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Астана, Алматы, Шымкент, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 14:41 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В предстоящие воскресенье, понедельник и вторник в Астане, Алматы и Шымкенте будет от -3°С до +22°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 1, 2 и 3 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +10+12°С.
  • 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.
  • 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
  • 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
  • 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
  • 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
  • 3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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