С 1 ноября перекроют улицу, соединяющую два крупных проспекта Алматы

В Алматы на время перекроют участок улицы Брусиловского, которая соединяет два крупных проспекта города: Абая и Райымбека. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Брусиловского вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 1 ноября до 06:00 3 ноября движение автотранспорта будет перекрыто на участке от пр. Абая до пр. Райымбека в связи с проведением работ по укладке дорожного покрытия".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и заранее планировать альтернативные маршруты движения.

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости", – предупредили жителей и гостей Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 ноября 2026 года перекроют участок улицы, ведущий к шоссе Северное кольцо. Речь – об улице Первомайская.