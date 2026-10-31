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Общество

С 1 ноября перекроют улицу, соединяющую два крупных проспекта Алматы

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 18:10 Фото: unsplash
В Алматы на время перекроют участок улицы Брусиловского, которая соединяет два крупных проспекта города: Абая и Райымбека. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Брусиловского вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 1 ноября до 06:00 3 ноября движение автотранспорта будет перекрыто на участке от пр. Абая до пр. Райымбека в связи с проведением работ по укладке дорожного покрытия".
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 18:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и заранее планировать альтернативные маршруты движения.

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости", – предупредили жителей и гостей Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 ноября 2026 года перекроют участок улицы, ведущий к шоссе Северное кольцо. Речь – об улице Первомайская.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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