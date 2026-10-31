Иностранный турист заблудился в горах Алматы

В Алматы сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям помогли иностранному туристу, который сбился с маршрута и не смог продолжить спуск, сообщает Zakon.kz.

В Медеуском районе Алматы, в районе пика "Скалистый" (на высоте 3 332 метра), спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования оказали помощь гражданину Российской Федерации 1985 года рождения. Об этом в ночь на 1 ноября 2026 года сообщили в МЧС.

Как выяснилось, утром мужчина отправился в горы, однако во время прогулки сбился с туристической тропы и не смог самостоятельно продолжить спуск. Спасатели удалось найти туриста и благополучно сопроводили его до туристической базы "Эдельвейс".

В медицинской помощи мужчина не нуждался. После спуска он самостоятельно отправился домой.

Другой инцидент произошел в районе Космостанции. Иностранец и два подростка замерзли в горах и не смогли спуститься самостоятельно.

