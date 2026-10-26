Туристы заблудились во время спуска с Кок-Жайлау

Двое молодых туристов сбились с маршрута во время спуска с Кок-Жайлау в горах Алматы. На помощь им пришли городские спасатели, сообщает Zakon.kz.

По данным Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы, туристы поднялись в урочище на высоту около 2200 м над уровнем моря. Во время спуска они потеряли тропу и не смогли самостоятельно найти дорогу.

Спасатели обнаружили молодых людей и сопроводили их до экологического поста, где передали сотрудникам полиции.

Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Ранее сообщалось, что три девушки обратились за помощью к спасателям во время спуска с горы близ Алматы.