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Происшествия

Туристы заблудились во время спуска с Кок-Жайлау

Туристы заблудились во время спуска с Кок-Жайлау, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 01:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
Двое молодых туристов сбились с маршрута во время спуска с Кок-Жайлау в горах Алматы. На помощь им пришли городские спасатели, сообщает Zakon.kz.

По данным Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы, туристы поднялись в урочище на высоту около 2200 м над уровнем моря. Во время спуска они потеряли тропу и не смогли самостоятельно найти дорогу.

Спасатели обнаружили молодых людей и сопроводили их до экологического поста, где передали сотрудникам полиции.

Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Ранее сообщалось, что три девушки обратились за помощью к спасателям во время спуска с горы близ Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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