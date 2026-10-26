Туристы заблудились во время спуска с Кок-Жайлау
Фото: пресс-служба МЧС РК
Двое молодых туристов сбились с маршрута во время спуска с Кок-Жайлау в горах Алматы. На помощь им пришли городские спасатели, сообщает Zakon.kz.
По данным Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы, туристы поднялись в урочище на высоту около 2200 м над уровнем моря. Во время спуска они потеряли тропу и не смогли самостоятельно найти дорогу.
Спасатели обнаружили молодых людей и сопроводили их до экологического поста, где передали сотрудникам полиции.
Медицинская помощь туристам не потребовалась.
Ранее сообщалось, что три девушки обратились за помощью к спасателям во время спуска с горы близ Алматы.
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