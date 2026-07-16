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Происшествия

Подростки сбились с пути и заблудились в горах Алматы

Под Алматы спасатели нашли и вывели из гор заблудившихся подростков, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 08:37 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
В горах Алматы спасатели провели операцию по оказанию помощи восьми подросткам, которые не смогли самостоятельно продолжить спуск после потери маршрута, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Бостандыкском районе, в районе Большого Алматинского пика на высоте 3681 м над уровнем моря. Накануне утром группа подростков самостоятельно отправилась в горы, однако во время прохождения маршрута сбилась с тропы.

После поступления сообщения о происшествии спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС совместно со специалистами Службы спасения ДЧС Алматы установили местонахождение подростков и оперативно направились к ним.

Спасатели обнаружили группу и организовали безопасный спуск по подготовленному маршруту. Подростков благополучно вывели к экопосту "Алма-Арасан".

Медицинская помощь участникам похода не потребовалась. Спасатели напоминают туристам о необходимости заранее планировать маршруты, учитывать погодные условия, иметь при себе средства связи и не отправляться в горы без подготовки.

Ранее сообщалось, что поход в горы для туриста завершился спасательной операцией в Алматинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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