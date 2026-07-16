Подростки сбились с пути и заблудились в горах Алматы

В горах Алматы спасатели провели операцию по оказанию помощи восьми подросткам, которые не смогли самостоятельно продолжить спуск после потери маршрута, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Бостандыкском районе, в районе Большого Алматинского пика на высоте 3681 м над уровнем моря. Накануне утром группа подростков самостоятельно отправилась в горы, однако во время прохождения маршрута сбилась с тропы.

После поступления сообщения о происшествии спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС совместно со специалистами Службы спасения ДЧС Алматы установили местонахождение подростков и оперативно направились к ним.

Спасатели обнаружили группу и организовали безопасный спуск по подготовленному маршруту. Подростков благополучно вывели к экопосту "Алма-Арасан".

Медицинская помощь участникам похода не потребовалась. Спасатели напоминают туристам о необходимости заранее планировать маршруты, учитывать погодные условия, иметь при себе средства связи и не отправляться в горы без подготовки.

Ранее сообщалось, что поход в горы для туриста завершился спасательной операцией в Алматинской области.