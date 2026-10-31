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Происшествия

Иностранец и два подростка замерзли в горах Алматы и не смогли спуститься самостоятельно

иностранец и два подростка замерзли в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 23:05 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В Алматы сотрудники МЧС помогли троим молодым людям, которые замерзли во время спуска с гор в районе Космостанции. Самостоятельно продолжить путь они уже не могли, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования спасатели обнаружили 20-летнего гражданина Бангладеш и двух его друзей 16 и 19 лет. Всех троих сопроводили к подножию гор и доставили в медицинский пункт пожарной части.

После осмотра выяснилось, что медицинская помощь им не требуется. У подножия молодых людей встретили родственники и отвезли домой.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области спасатели вынесли голубей из горящего хозяйственного строения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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