Иностранец и два подростка замерзли в горах Алматы и не смогли спуститься самостоятельно

В Алматы сотрудники МЧС помогли троим молодым людям, которые замерзли во время спуска с гор в районе Космостанции. Самостоятельно продолжить путь они уже не могли, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования спасатели обнаружили 20-летнего гражданина Бангладеш и двух его друзей 16 и 19 лет. Всех троих сопроводили к подножию гор и доставили в медицинский пункт пожарной части.

После осмотра выяснилось, что медицинская помощь им не требуется. У подножия молодых людей встретили родственники и отвезли домой.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области спасатели вынесли голубей из горящего хозяйственного строения.