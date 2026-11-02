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Общество

"Пусть страдает твой ребенок!": аренда квартиры в Алматы закончилась угрозами и арестом

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 12:45 Фото: polisia.kz
Семья на время приехала в Алматы из другого города, сняла в аренду квартиру и в итоге столкнулась с угрозами и оскорблениями, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, конфликт из-за арендованной квартиры перерос в откровенное запугивание.

"Семья из Павлодара арендовала жилье на время медицинского обследования ребенка. Однако состояние квартиры не соответствовало заявленным условиям. После того как жильцы оставили негативный отзыв, с ними связались с требованием удалить комментарий. Разговор закончился оскорблениями и угрозами", – рассказали в полиции 2 ноября 2026 года.

На опубликованном фрагменте голосового сообщения слышно: "Пусть страдает твой ребенок. Страдайте!"

Полиция Алмалинского района установила причастного к инциденту 31-летнего мужчину.

Материалы направили в суд, по решению которого мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и арестован на 10 суток.

На 15 суток ранее за решетку отправили другого алматинца, который призывал водителей большегрузов 1 ноября организованно остановить транспорт в знак протеста против ограничений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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