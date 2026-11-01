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События

В Алматы мужчину арестовали на 15 суток за призыв к остановке грузовиков

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 12:38 Фото: freepik
41-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за призыв к проведению несанкционированной акции протеста против весовых ограничений для грузового транспорта, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видеообращение, в котором мужчина призывал водителей большегрузов 1 ноября организованно остановить транспорт в знак протеста против действующих ограничений.

Полицейские установили личность автора ролика. Им оказался 41-летний Асылжан Баймуханов.

По решению суда мужчина признан виновным в призывах к организации несанкционированного массового мероприятия и подвергнут административному аресту на 15 суток.

Ранее молодой казахстанец решил "разбогатеть" на бриллиантах, но нажил проблемы с законом.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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