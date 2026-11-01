В Алматы мужчину арестовали на 15 суток за призыв к остановке грузовиков

41-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за призыв к проведению несанкционированной акции протеста против весовых ограничений для грузового транспорта, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видеообращение, в котором мужчина призывал водителей большегрузов 1 ноября организованно остановить транспорт в знак протеста против действующих ограничений.

Полицейские установили личность автора ролика. Им оказался 41-летний Асылжан Баймуханов.

По решению суда мужчина признан виновным в призывах к организации несанкционированного массового мероприятия и подвергнут административному аресту на 15 суток.

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