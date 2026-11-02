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Общество

Алматы и июнь побили рекорды по числу этих радостных событий

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:02 Фото: Zakon.kz
В Казахстане за девять месяцев 2026 года официально зарегистрировали 84 тысячи браков. В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 2 ноября 2026 года рассказали, в каких городах этих радостных событий случилось больше всего, сообщает Zakon.kz.

Лидером в списке стал Алматы, на втором месте Астана, замыкает тройку Туркестанская область.

В ГК "Правительство для граждан" также назвали месяцы, которые чаще всего выбирали для начала семейной жизни:

  • 1 место – июнь – 15 192 брака;
  • 2 место – август – 11 761 брак;
  • 3 место – июль – 11 674;
  • 4 место – сентябрь – 9 855;
  • 5 место – апрель – 8 001.

В "Правительстве для граждан" ранее рассказали казахстанцам о нюансе при выборе в пользу двойной фамилии при заключении брака.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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