Алматы и июнь побили рекорды по числу этих радостных событий

В Казахстане за девять месяцев 2026 года официально зарегистрировали 84 тысячи браков. В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 2 ноября 2026 года рассказали, в каких городах этих радостных событий случилось больше всего, сообщает Zakon.kz.

Лидером в списке стал Алматы, на втором месте Астана, замыкает тройку Туркестанская область.

В ГК "Правительство для граждан" также назвали месяцы, которые чаще всего выбирали для начала семейной жизни:

1 место – июнь – 15 192 брака;

2 место – август – 11 761 брак;

3 место – июль – 11 674;

4 место – сентябрь – 9 855;

5 место – апрель – 8 001.

В "Правительстве для граждан" ранее рассказали казахстанцам о нюансе при выборе в пользу двойной фамилии при заключении брака.