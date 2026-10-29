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События

Дважды двойня и теперь тройня: казахстанка стала мамой десятерых детей

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:59 Фото: pexels
В Шымкенте женщина, дважды родившая двойню, родила тройню и стала мамой десятерых детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2026 года рассказали в пресс-службе акимата города:

"В городском перинатальном центре Шымкента многодетная мама родила тройню. Примечательно, что до этого женщина дважды рожала двойню. С появлением на свет трех малышей количество детей в семье достигло десяти. Тройня родилась 17 сентября путем кесарева сечения. Двое новорожденных – девочки, один – мальчик. При рождении их вес составлял 1 740, 1 482 и 1 730 граммов соответственно. Родители назвали малышей Альсия, Сафия и Аймухаммед".
женщины, тройня, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:59

Фото: gov.kz

Как сообщается, с первых дней жизни дети проходили лечение в отделении реанимации новорожденных, поскольку родились раньше срока. Позже малышей перевели в отделение специального ухода, где они находились под постоянным наблюдением врачей.

женщины, тройня, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:59

Фото: gov.kz

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи состояние новорожденных улучшилось, а их вес постепенно увеличивался. В настоящее время состояние тройни оценивается как удовлетворительное. Вес каждого ребенка превысил 2 кг.

В оказании медицинской помощи и уходе за новорожденными участвовала команда врачей под руководством Даулета Сатова. В состав команды также вошли заведующая отделением Сандугаш Нуранова, Р. Мадусманов, Акзат Шолпанкулова, Перизат Шарипова, Камшат Амирбекова и Айгуль Симагамбетова.

В акимате также рассказали, что мама десятерых детей занимается домашним хозяйством, а отец семьи является индивидуальным предпринимателем.

Шымкент, семья, тройня, дети, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:59

Фото: gov.kz

4 сентября 2026 года стало известно, что редкий случай произошел в Алматы – за месяц в одном перинатальном центре родились две тройни.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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