Дороги в Казахстане будут строить по-новому: Бектенов установил дедлайн для предложений по реформе отрасли

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по реформированию автодорожной отрасли. Подробности 2 ноября 2026 года раскрыли в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что обсуждены вопросы обеспечения высокого качества дорожного строительства и планы по созданию современной сети автомобильных дорог согласно задачам, поставленным в Послании президента "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

"Руководителю правительства продемонстрированы основные причины образования трещин, колейности и других дефектов дорожного покрытия, а также предложения по обновлению нормативов с учетом климатических условий регионов и фактических нагрузок". Пресс-служба правительства РК

Представленные решения по повышению качества дорожного покрытия предусматривают:

применение узких фракций кубовидного щебня, базового битума и методов его модификации для обеспечения пластичности;

повышение устойчивости разных видов модифицированных битумов к колееобразованию и образованию трещин;

применение неразрушающих методов контроля и внедрение новых технологий для повышения долговечности дорожного покрытия, а также улучшения качества светоотражающих дорожных знаков и дорожной разметки.

На совещании состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся повышения стандартов качества строительства и эксплуатации автодорог, соблюдения технологий на всех этапах работы с дорожно-строительными материалами, а также усиления ответственности подрядных организаций за долговечность и качество дорожного полотна. В обсуждении приняли участие депутаты Курултая Замир Сагинов, Мейрхат Касымбаев, академик Национальной академии наук при президенте Багдат Телтаев и другие. Участниками совещания подчеркнута важность повышения культуры строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Нурлан Сауранбаев доложил, что Министерством транспорта совместно с Министерством энергетики и АО "НК "КазМунайГаз" проведена инвентаризация системы транспортировки и хранения битума. По ее итогам разработаны подходы к повышению качества продукции, обеспечению равномерной загрузки заводов и переходу на производство полимерно-модифицированного битума с улучшенными характеристиками. Каспийский битумный и Павлодарский нефтехимический заводы готовы к выпуску продукции марок 50/70 и 70/100, а также полимерно-модифицированных составов при наличии соответствующих заявок.

Обсуждены новые технологии дорожного строительства, включая Superpave и применение полимерно-модифицированного асфальтобетона, а также меры по обеспечению качества используемых материалов и усилению лабораторного контроля. Рассмотрены вопросы организации дорожного строительства, развития придорожного сервиса, модернизации автомобильных пунктов пропуска и внедрения цифровых инструментов мониторинга.

В целях сохранности дорожного покрытия предусмотрено усиление весогабаритного контроля. Рассмотрены предложения по законодательному закреплению автоматической фиксации нарушений весогабаритного контроля, включая объезд автоматизированных станций измерения, и усилению ответственности за перегруз. Продолжается интеграция цифровых инструментов мониторинга в единую систему E-Kolik.

Внимание уделено совершенствованию системы управления автомобильными дорогами местного значения. В соответствии с поручением главы государства Рабочей группой выработаны предложения по совершенствованию системы управления автомобильными дорогами местного значения, усилению координации между центральными и местными исполнительными органами, а также повышению ответственности за качество дорожных работ. Обозначена необходимость более детализированного районирования конструкций дорожной одежды с учетом климатических и региональных особенностей.

Отмечается, что по итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил Рабочей группе по реформированию автодорожной отрасли до конца ноября текущего года завершить обсуждение и подготовить комплексный пакет предложений.

Руководитель правительства подчеркнул необходимость всесторонней оценки предлагаемых мер, включая пересмотр нормативов, повышение качества строительных материалов и внедрение новых технологий.

"Итоговый документ должен предусматривать комплексные решения по устранению причин преждевременного разрушения дорожного покрытия и повышению ответственности подрядных организаций за качество выполненных работ. Все предлагаемые меры должны быть взаимосвязаны и охватывать полный цикл строительства и эксплуатации, обеспечивая качество и долговечность автомобильных дорог республиканского и местного значения". Пресс-служба правительства РК

28 октября 2026 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных. Президент подчеркнул, что "ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий "футбол" – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте". Поэтому он поручил: "всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26% всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься правительство в лице Министерства транспорта".