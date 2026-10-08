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Общество

Минздрав – о смерти 9-летнего ребенка в Актау: Это тяжелое и опасное заболевание

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана прокомментировали ситуацию с групповой госпитализацией родственников в Мангистауской области с признаками пищевого отравления, передает корреспондент Zakon.kz

В ведомстве напомнили, что 19 сентября 2026 года в Мунайлинскую центральную районную больницу был госпитализирован ребенок 2016 года рождения.

"На момент фактического обращения и немедленной госпитализации, это спустя трое суток после употребления копченой рыбной продукции и первых признаков заболевания, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. После дообследования в тот же день он был переведен в областную детскую больницу. Учитывая общее тяжелое состояние, ребенок был госпитализирован непосредственно в отделение реанимации и интенсивной терапии. С учетом клинической картины было установлено подозрение на пищевой ботулизм", – отметили в пресс-службе МЗ РК сегодня, 8 октября.

Отмечается, что ребенку была введена противоботулиническая сыворотка, начата искусственная вентиляция легких и проводился весь необходимый комплекс интенсивной терапии.

"Несмотря на оказанный объем медицинской помощи и проводимые реанимационные мероприятия, вследствие тяжелого течения заболевания у ребенка развились необратимые изменения, включая отек головного мозга, полиорганную недостаточность и кому III степени. 6 октября была констатирована смерть ребенка", – сообщили в пресс-службе МЗ РК.

Как добавили в ведомстве, трое других пациентов получают необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей.

Семья из Мунайлинского района Мангистауской области почувствовала симптомы отравления после застолья на дне рождения у родственника, которое прошло 17 сентября 2026 года. Тогда в семье рассказывали, что главным угощением была копченая красная рыба, которую достали из холодильника.

Спустя один-два дня членам семьи стало плохо. Их госпитализировали в областную больницу, где подключили к аппаратам ИВЛ и ввели противоботулиническую сыворотку. Среди заболевших был 9-летний ребенок, которому поставили диагноз "ботулизм" в тяжелой степени. Врачи отмечали, что одним из главных факторов в лечении ботулизма является время, так как позднее обращение за медицинской помощью может быть фатальным для пациента. Родственники ребенка просили местные власти вызвать необходимых профильных специалистов из столицы. Сообщалось, что в Актау санавиацией прибудут реаниматолог, инфекционист и невролог.

7 октября стало известно, что 9-летний ребенок с ботулизмом скончался в Актау. Состояние отца мальчика, который тоже попал в больницу, по словам родственников, стабилизировалось. Еще двое взрослых членов семьи находятся на лечении в областной многопрофильной больнице.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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