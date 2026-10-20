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Общество

Казахстанка официально избавилась от многомиллионного долга перед банками

женщина с кошельком, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 15:54 Фото: pexels
Казахстанка, мать троих детей, задолжала миллионы нескольким финансовым организациям и пошла на крайнюю меру – судебное банкротство, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрел Таразский городской суд.

"Заявитель обратилась в суд, указав, что имеет задолженность перед семью кредиторами на общую сумму более 7,4 млн тенге. Более 12 месяцев платежи не вносились, процедура урегулирования задолженности не дала результата", – сообщили в суде 20 октября 2026 года.

В суде установили, что у женщины нет имущества, которое можно было бы продать. И официально она состоит на учете как безработная.

Заявительница с 2004 года находится в разводе, живет с тремя несовершеннолетними детьми в съемной квартире, а младший ребенок нуждается в постоянном уходе и лечении из-за врожденного заболевания.

Решением суда заявление женщины удовлетворено, применена процедура судебного банкротства.

"Финансовому управляющему поручено опубликовать информацию о банкротстве, принять в управление имущество должника, снять все аресты и инкассовые распоряжения, открыть специальный счет для расчетов с кредиторами. На период процедуры должнику запрещено принимать новые денежные обязательства и выезжать за пределы Республики Казахстан", – сообщили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Другая казахстанка, набравшая долгов перед банками, через суд сумела пересмотреть графики платежей, избежав банкротства.

Казахстанцев ранее предупреждали о неприятных последствия банкротства. В течение пяти лет после человек не сможет получать кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях, повторно пройти процедуру можно только через семь лет, а финансовое состояние будет контролироваться в течение трех лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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