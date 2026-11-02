Уволенный казахстанец через суд заставил вернуть его на работу и отсудил 2 млн тенге

Мужчина узнал о том, что его уволили через уведомление и пошел в суд, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Жуалынского районного суда Жамбылской области 2 ноября 2026 года рассказали, что истец с мая 2024 года работал заведующим по хозяйству в районной центральной больнице. В феврале 2026 года работодатель издал приказ о прекращении с ним трудового договора на основании соглашения сторон. Однако работник утверждал, что заявления об увольнении не подавал, согласия на увольнение не давал и выразил желание продолжить работу.

"Не согласившись с решением, мужчина обратился в согласительную комиссию, а затем в суд. Суд установил, что в феврале 2026 года больница направила работнику уведомление о намерении расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Однако в ответ истец сообщил, что не согласен с увольнением, не хочет терять работу и не имеет другого источника дохода. Согласно Трудовому кодексу, соглашение сторон является одним из оснований прекращения трудового договора, но необходимо достижение взаимного согласия между работником и работодателем", – сообщили в суде.

Суд пришел к выводу, что работодатель, не получив согласия сотрудника, фактически прекратил трудовые отношения в одностороннем порядке, использовав для этого основание, предполагающее добровольное волеизъявление обеих сторон.

Решением суда приказ об увольнении признан незаконным и отменен. Мужчина восстановлен в прежней должности. Также с больницы в его пользу взыскано 1,9 млн тенге заработной платы и 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение вступило в законную силу.

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