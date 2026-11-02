Казахстанец судился из-за алиментов, находясь в отпуске по уходу за ребенком

Судебного исполнителя из Актюбинской области обязали пересчитать задолженность по алиментам мужчине в декрете. ЧСИ ошибочно применил к нему расчет как для официально неработающих граждан, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в специализированном межрайонном административном суде Актюбинской области, истец с февраля 2024 года находится в отпуске по уходу за ребенком.

Место работы за мужчиной сохранили, однако при определении задолженности по алиментам судебный исполнитель рассчитал ее исходя из средней месячной заработной платы по Республике Казахстан. В перерасчете он отказал.

Суд пришел к выводу, что расчет задолженности исходя из средней заработной платы применяется только тогда, когда должник действительно не работает и не имеет заработка. В данном же случае истец не являлся безработным, поскольку находится в отпуске по уходу за ребенком с сохранением рабочего места.

Вместе с тем там подчеркнули: такой отпуск не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка и выплачивать алименты. Однако сам по себе не является основанием для расчета задолженности по средней заработной плате по стране.

В итоге отказ в перерасчете задолженности признали незаконным, частного судебного исполнителя обязали произвести новый расчет задолженности, исходя из среднемесячной заработной платы должника до выхода в декрет.

Решение вступило в законную силу.

Тем временем военный суд Акмолинского гарнизона защитил права бывшего военнослужащего, которому при увольнении по сокращению штата недоплатили единовременную жилищную выплату. Командование воинской части вычеркнуло из расчета его ранние годы службы.