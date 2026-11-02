Уволенный по сокращению военнослужащий через суд добился перерасчета жилищной выплаты

Военный суд Акмолинского гарнизона защитил права бывшего военнослужащего, которому при увольнении по сокращению штата недоплатили единовременную жилищную выплату. Командование воинской части вычеркнуло из расчета его ранние годы службы, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, мужчина проходил воинскую службу в разные периоды. Впоследствии его уволили в связи с сокращением штата.

При увольнении ему назначили и выплатили единовременную жилищную выплату за время, когда он не был обеспечен жильем. Однако при расчете учли не весь срок службы – более ранний период исключили.



Представители воинской части были не согласны с требованием о взыскании недополученных денег – по их мнению, поскольку мужчина увольнялся, а затем вновь поступил на службу, жилищные выплаты следовало рассчитывать только с даты его последнего поступления на службу, пишет 2 ноября 2026 года "Ак Жайык".

Тем не менее суд установил, что на момент увольнения истца и назначения ему единовременной жилищной выплаты законодательство не предусматривало подобных ограничений.

Норма, предусматривающая исчисление жилищных выплат для повторно принятых военнослужащих с даты последнего поступления на службу, была введена позднее – в сентябре 2024 года. И применять это правило к правоотношениям, возникшим до ее введения, нельзя, поскольку это противоречит принципу недопустимости обратной силы законодательства.

В итоге суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего в полном объеме и постановил взыскать с воинской части в пользу мужчины недополученную часть единовременной жилищной выплаты. Вдобавок ответчик должен возместить судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Тем временем уволенный казахстанец через суд заставил вернуть его на работу и отсудил 2 млн тенге.