Уволенный по сокращению военнослужащий через суд добился перерасчета жилищной выплаты
По материалам дела, мужчина проходил воинскую службу в разные периоды. Впоследствии его уволили в связи с сокращением штата.
При увольнении ему назначили и выплатили единовременную жилищную выплату за время, когда он не был обеспечен жильем. Однако при расчете учли не весь срок службы – более ранний период исключили.
Представители воинской части были не согласны с требованием о взыскании недополученных денег – по их мнению, поскольку мужчина увольнялся, а затем вновь поступил на службу, жилищные выплаты следовало рассчитывать только с даты его последнего поступления на службу, пишет 2 ноября 2026 года "Ак Жайык".
Тем не менее суд установил, что на момент увольнения истца и назначения ему единовременной жилищной выплаты законодательство не предусматривало подобных ограничений.
Норма, предусматривающая исчисление жилищных выплат для повторно принятых военнослужащих с даты последнего поступления на службу, была введена позднее – в сентябре 2024 года. И применять это правило к правоотношениям, возникшим до ее введения, нельзя, поскольку это противоречит принципу недопустимости обратной силы законодательства.
В итоге суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего в полном объеме и постановил взыскать с воинской части в пользу мужчины недополученную часть единовременной жилищной выплаты. Вдобавок ответчик должен возместить судебные расходы по уплате государственной пошлины.
Тем временем уволенный казахстанец через суд заставил вернуть его на работу и отсудил 2 млн тенге.