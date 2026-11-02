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Общество

Кредиты казахстанцев станут поводом для проверок: АРРФР сделало заявление

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 19:36 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) запустило проверки расчета долговой нагрузки заемщиков в 11 крупных банках Казахстана. Регулятор намерен выявить возможные ошибки при оценке платежеспособности клиентов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Агентства. По их данным, новый надзорный инструмент под названием Debt Service Review (DSR) призван поддержать сбалансированный уровень долговой нагрузки граждан и закрепить практику ответственного кредитования.

Регулятор подчеркивает, что на фоне роста розничного кредитования ключевое значение имеет объективная оценка платежеспособности заемщиков еще до выдачи займа.

"Запуску нового надзорного процесса предшествовал пилотный проект, в рамках которого Агентством проведен анализ корректности расчета КДН в восьми банках. Итоги пилотного проекта подтвердили необходимость внедрения DSR в регулярный надзорный процесс", – говорится в сообщении.

Основные цели DSR:

  • предупреждение чрезмерной закредитованности населения за счет надлежащей оценки доходов и кредитных обязательств заемщиков;
  • снижение кредитных рисков путем своевременного выявления случаев недооценки долговой нагрузки заемщиков;
  • обеспечение единообразной практики расчета КДН в банковском секторе с учетом расхождений в подходах банков, выявленных в ходе пилотного проекта;
  • повышение качества кредитных портфелей банков за счет совершенствования подходов к оценке платежеспособности заемщиков, включая своевременную калибровку внутренних скоринговых моделей.

По итогам проверок Агентство оценит выявленные нарушения и рассмотрит возможность применения надзорных мер, а также потребует от банков при необходимости разработать планы по их устранению. Результаты проверки также станут основой для совершенствования требований к расчету КДН.

Сам коэффициент долговой нагрузки показывает соотношение ежемесячных платежей по кредитам и среднемесячного дохода заемщика.

Он позволяет оценить способность человека выплачивать действующие и новые займы. Ошибки в расчетах могут привести к росту кредитных рисков и дальнейшей закредитованности населения.

Ранее мы рассказали о том, как повлияет категория состоятельности на решение банков о выдаче кредитов.

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Канат Болысбек
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