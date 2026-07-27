Многодетная казахстанка не захотела стоять в очереди на границе и получила судимость

Попытка пройти государственную границу без очереди закончилась уголовным делом и судебным разбирательством. Жамбылский районный суд рассмотрел дело в отношении женщины, обвиняемой в нанесении побоев из хулиганских побуждений, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в мае 2026 года на пункте пропуска "Айша биби". Подсудимая вместе с семьей возвращалась из Кыргызстана и попыталась миновать общую очередь.

Другие граждане сделали ей замечание, после чего между ней и одной из женщин вспыхнула перепалка.

"После прохождения границы потерпевшая начала снимать происходящее на телефон. Когда она оттолкнула телефон сына подсудимой, последняя подбежала к потерпевшей и нанесла удар ладонью по лицу. Конфликт был прекращен очевидцами", – рассказали 27 июля 2026 года в суде.

В ходе судебного процесса вина подсудимой была полностью доказана показаниями свидетелей, видеозаписями и результатами экспертиз.

Хотя потерпевшая настаивала на том, что ей были нанесены многочисленные удары, судебные эксперты эти доводы опровергли, установив, что полученные повреждения не причинили вреда здоровью.

Сама фигурантка дела полностью признала вину, раскаялась и попросила прощения. При вынесении решения суд учел признание вины, отсутствие судимости, а также то, что женщина является многодетной матерью и воспитывает пятерых несовершеннолетних детей.

Приговором суда гражданка признана виновной и ей назначено наказание в виде 100 часов общественных работ. Кроме того, суд обязал виновную выплатить потерпевшей 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом жутком инциденте в Жамбылской области. Женщина попала под поезд при попытке перейти железнодорожные пути. Пострадавшая выжила, но в тяжелом состоянии находится в больнице.