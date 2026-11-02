#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.64
508.17
5.59
Происшествия

"Опоздание на "сходку" обернулось реанимацией": школьника жестоко избили на юге Казахстана

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 20:24 Фото: pexels
В Жамбылской области школьник оказался в больнице после конфликта со сверстником. Потерпевший находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, произошедшем вечером 31 октября в селе Бірлесу-Еңбек, пишет Telegram-канал Halyqstan.

По версии родных девятиклассника, причиной жесткого избиения стало его опоздание на так называемую "сходку". Близкие пострадавшего утверждают, что в селе действует неформальная иерархия.

"Старшие якобы заставляют младших выполнять поручения, собирают с них деньги, а за неповиновение или опоздания наказывают", – говорится в сообщении.

Детали произошедшего прокомментировали в правоохранительных органах. В Департаменте полиции Жамбылской области 2 ноября 2026 года корреспонденту Zakon.kz сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что между двумя ранее знакомыми несовершеннолетними произошел конфликт. Потерпевший был госпитализирован. Все участники инцидента задержаны и доставлены в полицию", – рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что расследование продолжается, а доводы родственников о якобы имевших место фактах вымогательства и поборов сейчас тщательно проверяются.

Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Подростки жестоко избили сверстника на юге Казахстана
16:32, 02 апреля 2024
Подростки на камеру жестоко избили сверстника на юге Казахстана
Избили, сняли на видео и разослали: жестокое нападение на школьника в Актау
22:42, 05 августа 2026
Избили, сняли на видео и разослали: жестокое нападение на школьника в Актау
Избиение школьников в Атырауской области
06:00, 26 мая 2026
Школьников жестоко избили в Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Пахтакор&quot;
20:42, Сегодня
"Аль-Наср" без Криштиану Роналду разгромил "Пахтакор" в Лиге чемпионов АФК
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
20:09, Сегодня
"Женис" сохранит в составе только трёх иностранных футболистов
Фото: КФФ
19:35, Сегодня
"Ахмат" Самородова и Кенжебека официально сообщил об уходе Черчесова
Фото: пресс-служба КТФ
19:05, Сегодня
Сборная Казахстана проиграла Франции в стартовой встрече юниорского Кубка Дэвиса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: