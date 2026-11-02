"Опоздание на "сходку" обернулось реанимацией": школьника жестоко избили на юге Казахстана

В Жамбылской области школьник оказался в больнице после конфликта со сверстником. Потерпевший находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте, произошедшем вечером 31 октября в селе Бірлесу-Еңбек, пишет Telegram-канал Halyqstan.

По версии родных девятиклассника, причиной жесткого избиения стало его опоздание на так называемую "сходку". Близкие пострадавшего утверждают, что в селе действует неформальная иерархия.

"Старшие якобы заставляют младших выполнять поручения, собирают с них деньги, а за неповиновение или опоздания наказывают", – говорится в сообщении.

Детали произошедшего прокомментировали в правоохранительных органах. В Департаменте полиции Жамбылской области 2 ноября 2026 года корреспонденту Zakon.kz сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что между двумя ранее знакомыми несовершеннолетними произошел конфликт. Потерпевший был госпитализирован. Все участники инцидента задержаны и доставлены в полицию", – рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что расследование продолжается, а доводы родственников о якобы имевших место фактах вымогательства и поборов сейчас тщательно проверяются.

Ход расследования находится на личном контроле руководства ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области суд оставил в силе приговор в отношении 35-летнего местного жителя, избившего бывшую супругу. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы.