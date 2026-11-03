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Общество

Казахстанец пнул колесо машины и дорого за это заплатил

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 06:23 Фото: unsplash
Житель Костанайской области стал участником судебного разбирательства после того, как повредил чужой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Специализированном суде по административным правонарушениям города Рудного 2 ноября 2026 года, мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль марки Changan CS55. Владелец заявил о вмятине боковой части рамы с правой стороны автомобиля, ущерб он оценил на сумму 218 000 тенге.

Обвиняемый вину не признал, пояснив, что лишь пнул колесо машины для срабатывания сигнализации. Однако суд, исследовав материалы дела, признал его вину.

"Вина полностью доказана совокупностью собранных материалов: заявлением и показаниями потерпевшего, видеозаписями с камеры домофона и видеожетона сотрудника полиции, а также результатами медицинского освидетельствования, установившего у него среднюю степень опьянения", – говорится в сообщении.

Постановлением суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 216 260 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

А в Астане наказали водителя за поездки по городу на автомобиле, полностью исписанном оскорблениями.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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