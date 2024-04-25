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Казахстанец на машине наехал на полицейских, ему грозит 7 лет

Казахстанец на машине наехал на полицейских, ему грозит 7 лет, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:55 Фото: Zakon.kz
Мужчина на своем авто совершил наезд на полицейских в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Костанайской области рассказали, что 24 апреля в поселке Карабалык 64-летний мужчина припарковал авто около местного отдела полиции с нарушениями правил дорожного движения.

"К нему вышли двое полицейских и сделали замечание. Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников. У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Правонарушитель задержан", – сообщили в полиции.

По факту угрозы причинением вреда здоровью полицейских возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В полиции отмечают, что за это правонарушение мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

17 апреля 2024 года в Алматинской области семейный дебошир выстрелил в полицейского. 

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