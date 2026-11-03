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Общество

Двух казахстанцев, лишенных свободы на 5 лет, освободили в зале суда: что произошло

коллаж по приговору, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:25 Фото: Кассационный суд/сгенерировано ИИ
Двух казахстанцев осудили после драки, в которой фигурировало оружие, к 5 годам лишения свободы. Но суд высшей инстанции смягчил им приговор, сообщает Zakon.kz.

Мужчины были признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с попыткой применения огнестрельного оружия.

"По материалам дела между одним из осужденных и потерпевшим произошел словесный конфликт в мессенджере. Позже мужчины встретились, где один из них вступил в драку с потерпевшим, а второй держал в руках охотничье ружье, однако выстрелов не производил и оружие не применял", – рассказали в Кассационном суде по уголовным делам 3 ноября 2026 года.

Суд первой инстанции назначил обоим по 5 лет лишения свободы условно, а апелляционный суд отменил условное осуждение и направил их для отбывания наказания в местах лишения свободы.

"Кассационный суд установил, что суды неправильно применили уголовный закон. Квалифицирующий признак применения огнестрельного оружия органом уголовного преследования осужденным не вменялся, однако суд включил его в приговор, выйдя за пределы предъявленного обвинения. Кроме того, материалы дела не подтвердили наличие предварительного сговора на применение оружия. Видеозапись происшествия и показания потерпевшего свидетельствуют, что оружие не использовалось, а его демонстрация сама по себе не образует квалифицирующий признак применения огнестрельного оружия", – пояснили в суде.

В итоге Кассационный суд переквалифицировал действия осужденных с части 3 статьи 293 УК на пункт 1 части 2 статьи 293 УК. С учетом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, применения закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" каждому окончательно назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Осужденные освобождены из-под стражи в зале суда.

Обратная история произошла с алматинцами. Их осудили за организацию подпольной лаборатории по изготовлению аналогов психотропных веществ к одним срокам. Но по протесту Генпрокуратуры Кассационный суд пересмотрел дело и осужденным ужесточили наказание.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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