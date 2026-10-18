Пенсионные накопления в частном управлении: о чем важно знать казахстанцам

В Комитете регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения рассказали о возможности передачи до 100% накопленных пенсионных средств в частное управление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 17 октября 2026 года в Комитете регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения, каждый вкладчик может самостоятельно выбирать управляющую компанию и подходящую ему инвестиционную стратегию.

При этом система предполагает четкое разграничение государственной гарантии и возникающих инвестиционных рисков.

"При выборе частного управления в полном объеме сохраняется государственная гарантия сохранности фактически внесенных пенсионных взносов, тогда как вся полнота ответственности за добровольно выбранный инвестиционный риск возлагается непосредственно на самого вкладчика", – говорится в сообщении Комитета.

Поэтому казахстанцам прежде чем выбрать управляющую компанию, советуют внимательно ознакомиться с ее инвестиционной стратегией и возможными рисками. Отмечается, что конкретные условия передачи накоплений, а также предельный объем применимых гарантий определяются действующим пенсионным законодательством.

6 октября 2026 года министр труда и социальной защиты населения внес изменения в Правила исчисления размеров, назначения, перерасчета, прекращения и пересмотра решения о назначении государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту.

