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Общество

Бесплатные лекарства продавали в аптеках Казахстана: Минздрав выявил сотни нарушений

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства сообщила о выявлении нарушений у 788 участников фармацевтического рынка, включая продажу бесплатных лекарств и завышение цен на препараты, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявила, что внедренная в 2024 году система маркировки позволяет отслеживать движение лекарственных средств, управлять запасами и контролировать цены в режиме реального времени.

"Так, в ходе цифрового мониторинга в 2026 году выявлены нарушения у 788 субъектов, связанные с повторным выводом лекарственных средств из оборота, реализацией бесплатных препаратов в розничной сети, а также их продажей по ценам, превышающим предельные. Количество выявленных нарушений увеличилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом. По установленным фактам в соответствии с законодательством составлены административные протоколы и наложены штрафы. В результате принятых мер количество случаев реализации бесплатных лекарственных средств в аптеках сократилось в 20 раз", – озвучила Альназарова.

По ее словам, в системе маркировки также внедрен цифровой контроль объемов и цен на лекарственные средства в организациях.

"Так, в рамках подготовки к сезонному росту заболеваемости острыми респираторными инфекциями выявлено наличие 123 млн упаковок противовирусных препаратов. Это свидетельствует о достаточности запасов необходимых лекарственных средств. По результатам цифрового мониторинга цен установлено, что более чем на 50% лекарственных средств, находящихся в обороте, цены остаются стабильными, а по 799 наименованиям отмечено снижение цен. В соответствии с поручением главы государства в целях расширения ассортимента лекарственных средств на рынке отменено государственное регулирование цен на все безрецептурные препараты, а также на рецептурные препараты стоимостью ниже одного месячного расчетного показателя", – сообщила она.

Министр отметила, что первые результаты данной меры показали снижение цен на 90% высвобожденных из-под регулирования лекарственных средств.

"Сфера применения системы маркировки продолжает расширяться. С сентября 2026 года введена маркировка биологически активных добавок, а с 1 марта 2027 года предусмотрено внедрение маркировки медицинских изделий. Граждане с помощью приложений eGov Mobile и "Нақты өнім" могут получать информацию о регистрации лекарственного средства в системе, его производителе, наличии препарата, а также о предельной розничной цене. Кроме того, при выявлении каких-либо нарушений граждане имеют возможность направлять обращения непосредственно в Министерство здравоохранения через указанные приложения", – продолжила Альназарова.

Ранее министр здравоохранения Альназарова сообщила, что Казахстан намерен выйти на высший уровень контроля качества лекарств.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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