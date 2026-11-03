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Общество

Нужно отказаться от "простой фасовки и упаковки": Бектенов высказался о выпуске лекарств в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:28 Фото: unsplash
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 3 ноября 2026 года рассказал, что нужно делать для развития фармацевтической отрасли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов указал на важность увеличения объемов производства и расширения ассортимента выпускаемых лекарств, так как это обеспечивает лекарственную безопасность страны.

"Отказ от "простой фасовки и упаковки" и переход к полному циклу производства лекарственных препаратов и медицинских изделий должен стать стратегической задачей. Заключение соглашений об инвестициях и выделение земельных участков для фармацевтических проектов – это лишь начальный этап. Теперь надо активно приступить к практической их реализации, к созданию новых и расширению имеющихся производств. Предстоит обеспечить выпуск еще порядка 500 наименований лекарственных средств и создать более 1 200 постоянных рабочих мест", – отметил глава Кабмина.

Он поручил постоянно работать над увеличением видов производимых в стране препаратов, снижением зависимости от внешних поставок.

"Важнейшее значение имеют вопросы качества и безопасности лекарств. Пациенты должны быть абсолютно уверены в качестве препаратов. Жалобы граждан о недостаточной эффективности и побочных реакциях некоторых препаратов должны постоянно отслеживаться Минздравом. Особого внимания требует система бесплатного лекарственного обеспечения, в первую очередь лиц с хроническими заболеваниями, нуждающихся в непрерывном лечении. Необходимо обеспечить понятный и удобный порядок получения лекарств. Каждый пациент должен знать, какие препараты предоставляются бесплатно, где и когда их получить, куда обратиться при возникновении затруднений", – подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, сейчас значительно расширяется применение электронных рецептов и цифрового подтверждения выдачи лекарств. Доля обеспечения через "Социальный кошелек" превысила 80%.

Премьер считает, что нужно и дальше развивать этот механизм, чтобы был гарантирован не только учет, но и фактическое получение пациентом положенного препарата.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, в каких регионах Казахстана планируют построить новые фармацевтические заводы и расширить производство лекарств.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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